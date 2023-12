Attenzione, in Basilicata incidente su questa strada: due veicoli coinvolti, tratto chiuso

Sul Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è provvisoriamente chiuso al transito, in direzione di Sicignano, un tratto in corrispondenza del km 8,600, a causa di un sinistro.

Così fa sapere Anas che spiega la situazione:

“L’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e causato il ferimento di due persone.

Al momento la circolazione è deviata in loco lungo la viabilità alternativa.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile”.