Attenzione, grave incendio in corso a Pisticci: pericolosa la circolazione stradale in questo tratto! L’avviso

Come già anticipato dal Comune di Pisticci:

“Ieri sera un importante incendio si è sviluppato sul nostro territorio in un punto che costeggia la SS Basentana, direzione Bernalda, interessando progressivamente la zona calanchiva che sale verso Pisticci.

Le fiamme si sono sviluppate in un tratto difficile da raggiungere per i Vigili del Fuoco e le altre forze dell’ordine intervenute immediatamente sul posto per provare a circoscrivere il rogo.

Purtroppo l’orario notturno non ha consentito l’intervento immediato dei Canadair che, tuttavia, sono attesi sulla zona dopo che il Sindaco Domenico Albano e l’Assessore Rocco Negro hanno richiesto alla Prefettura di Matera il loro arrivo urgente per provare a spegnere il fuoco nel più breve tempo possibile.

Probabilmente si è trattato di un atto doloso, anche se al momento non si escludono altre ipotesi.

Questo rogo, che interessa grossomodo le aree già percorse negli anni scorsi da incendi devastanti, ancora una volta ci pone di fronte alla grande responsabilità che da cittadini ed istituzioni abbiamo nella difesa del nostro patrimonio naturalistico, con la consapevolezza che, di fronte alla scelleratezza dei piromani e all’impetuoso cambiamento climatico, è indispensabile una continua azione di sensibilizzazione sulla importanza dei nostri ecosistemi.

L’Amministrazione Comunale rivolge un appello a chiunque sia a conoscenza di circostanze utili a comprendere la natura dell’evento, così da informare le forze dell’ordine che conducono le indagini”.

Sempre l’Amministrazione in questi minuti fa sapere:

“Si invitano gli automobilisti a non percorrere la strada Provinciale Pisticci-Pozzitello in direzione Pisticci in quanto l’incendio sta avanzando verso la galleria e la sede stradale è invasa dal fumo, rendendo pericolosa la circolazione stradale“.

