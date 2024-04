Atletica: argento per Asia, giovane atleta Montese! Bravissima

A San Marzano di San Giuseppe-TA sulla distanza dei 9 km, Asia Biagini, buona la seconda domenica 07 aprile 2024 – a San Marzano di San Giuseppe, comune di origine Albanese 20 km a est di Taranto, famoso per la produzione dell’altrettanto famoso liquore San Marzano Borsci, è andato in scena il 1^ Trofeo Città di San Marzano sulla distanza dei 9 km.

Presenti i nostri portacolori Asia Biagini e suo papà Coach Gabriele, in fase di preparazione dei 10 km su pista del campionato Italiano di società di Matera del 20 aprile pv. Argento e Personal Best per la giovane atleta Montese, che si è classificata 2^ nella categoria AJPF, fermando i cronometri sul tempo di 39:49 sui 9 km, alla ottima media di 4:22 min/km, ancora in crescita rispetto allo

scorso anno.

Stesso tempo per papà Coach Gabriele.

Prossimo impegno sempre sui 10 km e ancora insieme a papà Gabriele, Giovanni Gentile, Michele Aprile e Luciano Patronelli domenica 14 aprile pv nella città dei Sassi, in occasione del 40^ compleanno del Vivicittà, la corsa più famosa del mondo corsa in contemporanea in tantissime città.

E ancora domenica 14 aprile, impegno triplo per Ecosportmonte.

Oltre al Vivicittà, presenti ad Acquaviva delle Fonti con una squadra di ben oltre 30 unità con Senior, Allievi e Cadetti nella 3^ prova del campionato Italiano di Società di marcia e con i giovanissimi Marciamontesi nella 3^ prova del 29^ Trofeo Puglia di Marcia.