Asm di Matera: un ulivo per le persone con Sindrome di Down. L’iniziativa

Oggi è la Giornata mondiale delle persone con Sindrome di Down dedicata quest’anno al tema degli stereotipi e dei pregiudizi.

Riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite dal 2012, la Giornata mondiale rappresenta l’occasione per ripensare l’approccio che la società generalmente li riserva, trattati spesso come eterni bambini e sottostimate nelle loro capacità e possibilità di apprendimento e di gestione della propria vita.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera dal 2023 ha dedicato un albero di ulivo alle persone Down, nel giardino della sede di via Montescaglioso, per sottolineare l’attenzione e la sensibilità verso questa sindrome.