Asia, studentessa del Liceo Scientifico di Matera, sul podio in questa gara di oltre 600 atleti! Complimenti

Domenica, 19 gennaio 2025, nell’antica colonia Ellenica di Kailia oggi alla storia Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, situata fra la Valle D’itria e il Salento, a 300 metri slm, su un durissimo saliscendi sulla distanza dei 10 km circa, debutto argentato per Asia Biagini, classe 2006, ultimo anno al Liceo Scientifico di Matera, portacolori della ASD Ecosportmonte.

La giovane Runner Montese, seguita da suo padre e Coach Gabriele, non è nuova a questi risultati.

Nel triennio scorso, si è spesso cinta di Oro e di Argento in numerose tappe del prestigioso Corripuglia, sempre sulla distanza dei 10 km.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 600 atleti e Asia, alla splendida media di 4.23 min/km, ha chiuso i circa 10 km in 41.40 che rappresenta l’ennesimo suo PB, a soli 63 secondi dall’oro di Bianco Valentina della Ostuni Runner.

Nella classifica generale mista Maschile e Femminile, ha fatto registrare un brillantissimo 80^ posto.

Grande soddisfazione per Papà e Coach Gabriele e per Ecosportmonte tutta per il suo trend di rendimento, costantemente in crescita e che fa ben sperare per un 2025 pieno di altrettante buone prestazioni.

Intanto, domenica prossima ad Acquaviva delle Fonti riparte il Campionato italiano di Marcia 2025, che vede il sodalizio montese alla sua 33^ partecipazione consecutiva.

Forte del 22^ posto nel campionato 2024, il sodalizio montese si presenta ai nastri di partenza con Savier Ditaranto e Rocco Luigi Ciarfaglia sulla distanza Olimpica dei 20 km, con Stefania Ionita e Anna Dichio sulla 10 km femminile e con i giovanissimi Marco Guadagno e Rocco Dario Locantore nella 10 km Allievi e Junior maschile.

Intanto, a settembre 2024 è ripartito per il 33^ anno consecutivo, il progetto Atletica e Giocosport 025 presso il Palasport Karol Wojtyla, corso di formazione per minori locali frequentanti le Scuole dell’Obbligo.

Direzione tecnica affidata a Coach Dichio Angelo, al suo 56 anno nello sport locale e nazionale, con uno Staff di eccezione

composto da Coach Panico Liborio, per oltre un trentennio alla direzione del Centro Minibasket Arcobaleno, I laureandi in Scienze Motorie Rocco Luigi Ciarfaglia e Rossella Brizio e l’Assistente di campo Erika Gallitelli.