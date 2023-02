Arrestato 20enne della Basilicata! Ecco cosa stava per fare

Sabato scorso un ventenne lucano è stato arrestato dai Carabinieri a Spinazzola, in Puglia, perché trovato in possesso di una bomba carta che stava per introdurre allo stadio in occasione dell’incontro di calcio valido per il campionato di prima categoria, tra Sporting Lavello e Osfn Genzano, ospitato nel centro pugliese.

Ecco i dettagli da RaiNews:

“L’ordigno esplosivo rudimentale era costituito da una base cilindrica, rigida, del peso di 42 grammi, ed è stato giudicato particolarmente pericoloso dai carabinieri del nucleo artificieri di Bari.

Il Gip ha convalidato l’arresto.

Il giovane è stato condotto in carcere a Trani, con l’accusa di porto e detenzione di materiale esplodente”.

