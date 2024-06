Ancora un incidente stradale sulla statale 106 jonica!

C’è stato un altro incidente stradale nel pomeriggio di oggi su una delle complanari della statale 106 jonica.

Come spiega rainews “per cause in fase di accertamento, un’auto appena transitata dal sottopassaggio di uscita da Policoro, ha impattato con un secondo mezzo, proveniente da un distributore di benzina.

Dopo l’urto una delle due auto, una mercedes, si è allontanata a tutta velocità senza attendere l’arrivo dei soccorsi.

Ferito il conducente dell’altro mezzo, che è stato trasportato dai sanitari del 118 nell’Ospedale della cittadina jonica.

Sul posto i Carabinieri della locale compagnia, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’occupante dell’auto che si è allontanata”.