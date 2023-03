Ancora casting in Basilicata per selezionare associazioni, figuranti e attori non professionisti: i dettagli

Ha preso il via questa mattina a Potenza, all’hotel “La primula”, il casting per selezionare associazioni, figuranti e attori non professionisti, da coinvolgere nelle repliche settimanali del grande evento del Cinespettacolo “La storia bandita” che andrà in scena nel Parco Storico Rurale ed Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna, per rivivere l’epoca del brigantaggio, le vicende post unitarie e la lotta cruenta tra le masse di contadini lucani, l’esercito e i latifondisti.

Quasi duecento già le candidature arrivate, anche se le selezioni andranno avanti nelle prossime settimane per coinvolgere altre pro loco e associazioni.

Il casting è curato dalla Pro Loco di Brindisi Montagna con il supporto della società Sud Promotion e di Opera Prima.

Il Parco della Grancia, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, riaprirà nel week end del 2 e 3 giugno.

Oltre al cinespettacolo previste animazioni rurali, culturali, enogastronomiche, di falconeria, di intrattenimento, da svolgere nel corso dell’intera giornata delle date di apertura del Parco.

Ha spiegato Nicola Manfredelli, presidente del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane,a cui è affidata la gestione del Parco della Grancia:

“C’è necessità di molti figuranti per poter far fronte ad una stagione molto più lunga di quelle precedenti che si svilupperà per quattro mesi consecutivi, da giugno fino a settembre per poi riprendere con una novità natalizia”.

La direzione artistica del cinespettacolo è affidata al regista Gianpiero Francese, intervenuto alla conferenza stampa, assieme al sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca, al presidente della Pro Loco, Rocco Allegretti e all’amministratore della società Sud Promotiona

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)