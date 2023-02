Anche Policoro e Pisticci sbarcano a Milano al più grande evento sul turismo! Ecco le foto

Continuano fervidi gli incontri presso lo stand della Regione Basilicata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

L’amministrazione di Pisticci fa sapere in proposito alla cittadinanza:

“La partecipazione alla prestigiosa fiera milanese è stata anche l’occasione per presentare la nuova brochure dedicata alle bellezze del nostro territorio che l’Amministrazione Comunale ha di recente approntato.

Uno speciale ringraziamento va ai dipendenti comunali Andrea Cignarale e Rosilda Iannuzziello per l’ottimo lavoro svolto sia in sede di preparazione dell’evento che nella gestione dello spazio riservato a Pisticci”.

Anche Policoro presente al grande evento a Milano.

Ecco cosa scrive l’amministrazione:

“Alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, la Città di Policoro ha partecipato agli appuntamenti programmati insieme alle altre istituzioni regionali.

La sfida turistica per la Basilicata dovrà vedere sempre più unire le nostre comunità, per essere sempre più sistema e sempre più una destinazione che sappia esprimere la nostra vocazione naturalistica e storica per un turismo slow”.

