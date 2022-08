Anche Pisticci tra le tappe del Decrescita Bike Tour! Ecco la bella iniziativa

“Quest’anno c’è anche Pisticci tra le tappe del Decrescita Bike Tour, un viaggio in bici attraverso un’Italia dei piccoli paesi come delle grandi città, sempre alla ricerca di prospettive insolite”.

Così annuncia l’amministrazione di Pisticci che aggiunge:

“Un gruppo di trenta-quaranta persone che pedalano tra progetti agricoli e sociali, contro le mafie, per la biodiversità, incontrando movimenti per la difesa dei territori, organizziamo eventi, incontri e manifestazioni.

La tappa pisticcese, prevista per stasera 29 agosto 2022, si inserisce nel percorso che va da Taranto ad Ispani, nel Cilento, ed è stata scelta per l’importante valenza naturalistica del nostro territorio, oltre che per le rimarchevoli questioni ambientali che da decenni lo interessano”.

