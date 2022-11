Anche Pisticci dice no al cibo sintetico! Ecco i dettagli

Dopo Montalbano Jonico, anche Pisticci dice no al cibo sintetico.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Con DGC n. 180/2022 il Comune di Pisticci aderisce alla petizione promossa da Coldiretti contro la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia.

La proposta di legge della Coldiretti ha come obiettivo quello di fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro degli allevamenti e dell’intera filiera del cibo made in Italy.

Anche Pisticci aderendo all’iniziativa di Coldiretti, dice no all’uso e alla commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte ‘senza mucche’ fino al pesce senza mari, laghi e fiumi”.

