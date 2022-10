Anche il sindaco di Matera presente a questo festival a Procida, capitale della cultura italiana 2022. Ecco i temi affrontati

Presente anche il Sindaco di Matera Domenico Bennardi alla due giorni a Procida per il Festival della Sostenibilità il 7 e 8 Ottobre 2022.

L’evento organizzato nella Capitale Italiana della Cultura dai Cru Unipol delle Regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, con il patrocinio morale del Comune di Procida, intende affrontare il tema della cultura e del patrimonio culturale come motore dello sviluppo sostenibile di quest’area del Paese.

Per fare questo, i Cru vogliono rimettere al centro dell’attenzione pubblica il Mediterraneo, quale millenario, peculiare giacimento storico, culturale, ambientale comune alle regioni meridionali del Paese e elemento unificante di gran parte della loro storia, cultura e tradizione.

Superare, quindi, l’ambito della questione meridionale e capire come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) può rappresentare una chance di sviluppo sostenibile e a quali condizioni questo può essere uno strumento nuovo per avviare tale percorso.

Due giorni per discutere dello sviluppo economico del Mezzogiorno, unendo le forze dei Consigli regionali unipol delle sei regioni meridionali per tracciare una strada da percorrere in collaborazione con le istituzioni, le imprese private locali e i sindacati.

È questo il cuore dell’evento che i Cru hanno organizzato per domani e Sabato nell’isola di Procida, capitale della cultura italiana del 2022, ma anche luogo di riflessione sul futuro economico di un Sud sempre più concentrato sul recupero del gap rispetto all’area centrosettentrionale del Paese.

Il Sindaco di Matera interverrà al confronto Sabato 8 Ottobre in un intervento dal titolo: “Da Matera 2019 a Procida 2022. L’esperienza di Capitali italiane della Cultura”.

