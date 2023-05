Anche a Tursi al via la raccolta per inviare aiuti in Emilia Romagna! Ecco i dettagli

“L’Associazione ‘Dalla Basilicata all’Italia non lasciamo indietro nessuno’ presieduta da Rita Marsico sta organizzando una raccolta per gli aiuti in Emilia Romagna precisamente per la zona di Cesena.

Domenica 28 la presidente si recherà personalmente con un altro associato a Cesena a portare beni, per loro in questo momento, estremamente indispensabili.

Parliamo di:

stivali di gomma,

stracci per le pulizie domestiche,

strofinacci,

detersivi per i piatti,

per le pulizie domestiche,

per la lavatrice,

secchi anche usati,

guanti,

tira acqua,

bicchieri,

piatti di plastica.

La raccolta si concluderà presso la sede dell’associazione in Potenza alla via dei Frassini 102, la sera di venerdì 26 Maggio in modo da poter caricare tutto sul furgone sabato e domenica mattina partire.

Il viaggio sarà trasmesso, nei punti più salienti,in diretta Facebook e in diretta da due TV di Potenza e una di Bari.

Vi prego di darci una mano.

Per Tursi la consegna si potrà effettuare presso il Comune o il Comitato feste che aderiscono a questa iniziativa mentre per tutti gli altri paesi, si può contattare Rita Marsico presidente dell’ Associazione al numero 329 412 2140.

Ringrazio tutti anticipatamente”.

Così scrive il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)