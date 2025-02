All’Ospedale Madonna delle Grazie “sfiammata” su un traliccio: questi i danni nei parcheggi

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che ieri, 18 Febbraio, un black out ha interessato il settore 2 del parcheggio visitatori dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il problema deriva da un malfunzionamento elettrico verificatosi lo scorso 18 gennaio quando una “sfiammata” su un traliccio Enel ha parzialmente danneggiato la cabina elettrica dell’ospedale fulminando, a macchia di leopardo, anche diversi corpi illuminanti del parcheggio.

L’evento ha causato anche instabilità nell’alimentazione elettrica e abbassamenti di luminosità nelle lampade led da poco sostituite.

Il black out di ieri sera rientra in queste problematiche che sono in via di risoluzione.

Da diversi giorni la ditta che ha in appalto la manutenzione elettrica sta monitorando e intervenendo sugli impianti del parcheggio, per risolvere definitivamente l’inconveniente.

Scusandosi per l’accaduto, l’ASM informa che nei prossimi giorni, e fino a domenica 23 febbraio, parte del settore 2 del parcheggio visitatori potrebbe rimanere al buio e che, da lunedì prossimo tutto sarà ripristinato con la sostituzione, già iniziata, dei led danneggiati in tutti i settori dei parcheggi e dei viali interni dell’Ospedale.