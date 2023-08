“All’Ospedale di Matera una discarica a cielo aperto. È una vergogna”. La denuncia

“Non solo emergenza dal punto di vista sanitario.

La situazione all’ospedale di Matera è vergognosa anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Basta osservare la ‘discarica’ che si trova nella zona retrostante il ‘Madonna delle Grazie’.

Una vasta quantità di cartoni e contenitori di plastica di varie dimensioni, confezioni del materiale utilizzato all’interno dell’ospedale di Matera. Una vergogna.

Il presidente Bardi solo qualche giorno fa dichiarava il suo impegno a favore di tutti i lucani. Ovviamente dichiarazioni da campagna elettorale anticipata.

La realtà dice altro, anche perché non credo che dietro l’ospedale San Carlo di Potenza si possa trovare una situazione simile a quella registrata nel piazzale retrostante l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Invito pertanto il presidente della Regione Basilicata, il generale Vito Bardi, ad attivarsi immediatamente affinché siano rimossi i rifiuti ingombranti presenti all’ospedale di Matera, perché i cittadini di Matera e provincia pagano le tasse come quelli di Potenza e provincia e non possono tollerare questa situazione di degrado a cui devono assistere da diverse settimane.

Invito anche i nostri parlamentari che preferiscono fare politica sulle spiagge lucane a cambiare le proprie abitudini estive.

I cittadini del Materano meritano la stessa attenzione di quelli del potentino e in questa calda estate 2023, non solo dal punto di vista climatico, i nostri parlamentari avrebbero potuto organizzare una manifestazione presso l’ospedale di Matera.

Invece sono andati al mare, abbandonando Matera ad un triste declino sotto tutti i punti di vista.

Per quanto mi riguarda con ‘Matera nel cuore’ continuerò a lottare per i diritti dei cittadini di Matera e provincia, in particolare perché si possano risolvere tutte le criticità segnalate in questi mesi nella Sanità, purtroppo ancora irrisolte.

Matera è completamente abbandonata dalla Regione Basilicata e questa discarica a cielo aperto nell’ospedale di Matera è lo specchio emblematico di quanto denunciamo da tempo.

La Regione Basilicata non può continuare a far finta di nulla. Un degrado come quello registrato all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera non si è mai visto in nessun ospedale della Basilicata.

La Regione Basilicata con Bardi in testa, si attivi per risolvere quanto prima questa nuova emergenza”.

È quanto denuncia Giovanni Angelino (Matera nel cuore).a

