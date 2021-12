Alloggi Sociali a Matera: incontro tra Comune, ATER e Regione! Ecco le ultime notizie

In merito alla delibera di Giunta Regionale n. 202100967 del 03/12/2021, relativa al progetto di alloggi sociali a Matera, questa mattina l’Amministrazione Comunale di Matera ha avuto un incontro con la Regione Basilicata e con l’ATER.

Si è precisato che:

“La delibera di Giunta Regionale ha un valore prevalentemente tecnico e non politico, in quanto va a revocare l’investimento di fondi della Comunità Europea per la realizzazione di alloggi sociali a canone moderato, con lo scopo primario di allontanare dalla stessa Regione Basilicata la responsabilità sui ritardi relativi a questo progetto che si protrae dalla passata amministrazione.

L’Amministrazione Comunale di Matera ha in ogni caso ribadito l’interesse ad accogliere il progetto dell’ATER per l’avvio di alloggi sociali a Matera, e ha chiesto che venga rispettato il voto favorevole espresso nell’ultimo Consiglio Comunale, antecedente alla delibera di Giunta Regionale.

Durante l’incontro, la Regione ha recepito le istanze del Comune di Matera e dell’ATER comunicando la volontà di sospendere e ‘congelare’ i fondi in attesa che gli enti preposti, in primis l’ATER, possano concordare e presentare un nuovo cronoprogramma oltre al progetto esecutivo dotato di relazione geologica per il rilascio del titolo abilitativo all’intervento di via Giustino Fortunato. Presentata tale documentazione, la Regione Basilicata delibererà successivamente lo sblocco di questo finanziamento. I tempi rimangono comunque serrati attraverso una procedura di urgenza.

Dichiara il Sindaco Bennardi:

“Sono lieto che la Regione Basilicata abbia espresso la volontà di sospendere l’efficacia della delibera.

Non è un progetto voluto da questa amministrazione, ma l’auspicio è che venga rispettata la volontà del Consiglio Comunale di Matera e il progetto dell’ATER possa avere seguito senza perdere quindi l’occasione di avere alloggi sociali anche a carattere temporaneo di cui abbiamo particolarmente bisogno”.

