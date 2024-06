Alla splendida spiaggia di Nova Siri consegnata la Bandiera Blu! Le foto

“La consegna della bandiera blu alla spiaggia di Nova Siri è un traguardo, ma anche un impegno che sollecita sempre migliori pratiche in materia di servizi e di sostenibilità ambientali nei comuni turistici”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“Un impegno per le amministrazioni pubbliche , ma anche per i cittadini , per gli operatori turistici che sono chiamati ad adottare comportamenti adeguati per prendersi cura della tutela e della qualità ambientale.

La Regione Basilicata ha sollecitato e stimolato questi obiettivi per trasformare la costa ionica e quella tirrenica in due sistemi ambientali di qualità con un azioni di tutela e di sviluppo.

Ho incoraggiato il neo sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, a proseguire azioni di raccordo con i comuni del costa ionica perché la programmazione delle azioni di tutela e sviluppo abbiamo sempre di più un impianto ed una visione su scala territoriale”.

Queste alcune foto.