La Questura di Matera scrive:

“Questa mattina, sono passati a trovarci i familiari della Guardia di Pubblica Sicurezza Michele Larocca, che oggi avrebbe avuto 103 anni.

Negli anni ‘50, prestava servizio alla Questura di Matera, mentre i suoi familiari oggi vivono negli Stati Uniti.

Trovandosi in Italia per vacanza, sono passati a trovarci per vedere dove ha vissuto il loro Michele, che sicuramente ha saputo trasmettergli i valori che ci uniscono”.

Ecco le foto della gradita sorpresa.