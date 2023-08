Alla presenza dell’Assessore Michele Casino presentata la Piattaforma SIISL per cercare lavoro. Ecco di cosa si tratta

L’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Michele Casino, ha partecipato nei giorni scorsi in videoconferenza alla presentazione della piattaforma SIISL, Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa.

All’incontro, presieduto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, hanno preso parte tutti gli assessori regionali competenti per materia e l’INPS.

Il portale ministeriale realizzato dall’INPS consentirà l’attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

In particolare, i richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Durante l’incontro l’assessore Casino ha espresso il suo apprezzamento per la collaborazione messa in atto tra Regioni e INPS durante le fasi di progettazione della piattaforma che rappresenterà uno strumento avanzato per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione.

Ha detto Casino:

“La formazione rappresenta per i cittadini un momento importante di crescita professionale che consentirà maggiori opportunità di inclusione sociale anche grazie alle puntuali informazioni sulle opportunità lavorative e i programmi di formazione che saranno veicolate.

Pubblico e privato insieme affronteranno questa importante sfida sociale e la piattaforma SIISL è lo strumento che faciliterà il processo”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)