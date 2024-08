Al via il 3° Torneo Inclusivo di Biliardo e il 5° Torneo Città di Marconia!

La terza edizione del Torneo Inclusivo di Biliardo, organizzata da ASD Matera Sport Tradizionali, prende il via alle 10:00 di sabato prossimo, in via Cagliari a Marconia.

Partecipano alla competizione atleti paralimpici provenienti da tutta Italia, tra cui Giovanni Caprara, vicecampione nazionale e tesserato ASD Matera Sport Tradizionali.

Tra il pubblico, si attendono Leopoldo Desiderio, presidente del Coni Basilicata, Gerardo Zandolino, presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Basilicata, e Matteo Trombetta, Segretario regionale Sport e Salute.

Dal 25 agosto si svolgerà il 5° Torneo Città di Marconia, con la partecipazione di 128 atleti da tutta Italia, tra cui i campioni mondiali e nazionali Andrea Quarta e Michelangelo Aniello.

Le finali del torneo si svolgeranno il 31 agosto.