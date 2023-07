Al Sindaco di Tursi Salvatore Cosma il Premio D’Annunzio! Complimenti

Il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, che a Milano ha recentemente ricevuto l’Award al Merito per l’inclusione sociale nel suo piccolo comune lucano, riceverà Venerdì 28 Luglio 2023 il premio D’Annunzio, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dal Circolo Culturale “Gabriele D’Annunzio” di Casarano, e voluto dalla sua Presidente Dott.ssa Maria Nuccio.

Un ricco parterre di ospiti, con nomi di spicco fra i premiati, renderà l’edizione di quest’anno particolarmente interessante per il pubblico che riempirà Piazzetta D’Elia a Casarano, ormai consolidata location della manifestazione.

Saranno premiati infatti insieme al Sindaco della Città di Albino Pierro, Pegah Moshir Pour, attivista italo iraniana deI diritti umani e digitali, che il pubblico italiano ha apprezzato nella sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

In prima fila nella divulgazione social in seguito alla morte di Mahsa Jina Amini e nella denuncia del regime islamico, è stata insignita a Palazzo Montecitorio del premio Internazionale Standout Woman Award e inserita nella lista dei 100 innovatori e innovatrici che hanno fatto la differenza nel 2022 da StartupItalia.

Il secondo premiato è il prof. Francesco Schittulli, già Presidente della Provincia di Bari, oncologo di fama e Presidente nazionale dell’associazione Lilt.

Il terzo premiato è il prof. Attilio Pisanò, casaranese, Ordinario presso l’Università del Salento di Filosofia del Diritto e delegato dell’Unisalento per la Didattica.

Quindi, il prof. Eugenio Imbriani, saggista, docente di Antropologia culturale presso l’Ateneo salentino e uno dei più apprezzati ricercatori meridionali di storia delle tradizioni popolari.

A ricevere il premio sarà anche il cantautore di origini casaranesi Nicco Verrienti, autore di brani per interpreti italiani di prestigio come Emma Marrone, Massimo Ranieri, Chiara Galiazzo, Antonello Venditti, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Anna Tatangelo, Noemi, Annalisa, Federica Carta, Valerio Scanu e altri.

Sarà premiato poi Stefano Fortunato, brillante studente del Liceo Classico “R. Levi Montalcini” di Casarano, che è stato il primo studente maturato con 100 e lode della sezione sperimentale dello stesso liceo che ha seguito il “metodo Ruggiero”, così chiamato dal nome del suo ideatore, prof. Giampiero Ruggiero. Seguirà Maria De Giovanni, scrittrice, neo Commendatore ordine al merito della Repubblica italiana.

La De Giovanni è ideatrice del progetto sanitario e gratuito per gli utenti “Il mare di tutti”, fisioterapia a mare per persone con gravi patologie neurologiche come sclerosi multipla, sla e altre patologie compreso il Parkinson, unico progetto del genere realizzato in Italia. Durante la serata ci sarà anche un intervento dello studioso e storico Luigi Marrella.

Infine, il celebre attore Lino Banfi, il Nonno Libero amato da milioni di italiani, che con una onorata carriera fra cinema televisione e teatro, non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni.

I premiati riceveranno il caratteristico pumo di ceramica del Circ. Cult. D’Annunzio.

La giornalista Cecilia Leo, di TV2000, condurrà la serata che sarà movimentata dalla partecipazione del trio musicale Santa Cecilia e della giornalista di Telenorba Azzurra De Razza.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Casarano, della Provincia di Lecce, dell’istituto Liceo Docet, del Lions Casaranello Arte e Cultura, e della Società Dante Alighieri Comitato di Casarano. Laboriosa e complessa la macchina organizzativa del premio, che darà certo lustro alla città di Casarano per la popolarità ed il prestigio delle personalità coinvolte.

La soddisfazione del Sindaco Cosma:

”Sicuramente, dopo l’Award al merito ricevuto a Milano, con grande piacere e con un pizzico di incredulità sono stato designato dalla giuria del Premio D’Annunzio del comune di Casarano come meritevole del riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni al servizio delle comunità.

Un riconoscimento inaspettato che conferma il fatto che, quando lavori a stretto contatto con le comunità e i territori, vieni apprezzato e stimato in un tempo dove la politica ed i politici e politicanti amano rifugiarsi nella stanza dei bottoni e porsi sopra gli altri.

Andrò a Casarano venerdì 28 Luglio a ritirare il premio portando con me, ogni singolo cittadino che ho incontrato sul mio percorso e che ho potuto aiutare non tanto nelle vesti di amministratore ma piuttosto come uomo, figlio e padre.

Perché il lato umano è fondamentale e va ben oltre i ruoli, i titoli e le cariche che si ricoprono.

Grazie a tutti perché grazie ad ognuno di voi sono diventato una persona migliore ogni giorno.”

