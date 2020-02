Al Museo di Policoro visita di Alberto Angela!

Visita gradita e inaspettata al Museo archeologico nazionale della Siritide di Policoro.

A varcarne l’ingresso è stato proprio Alberto Angela, paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, molto amato dai telespettatori.

Alberto in veste del tutto privata (da semplice turista per intenderci) ha visitato il Museo nel quale, ricordiamo, lo scorso 1 Febbraio è stata inaugurata la mostra Le Tavole di Eraclea. Tra Taranto e Roma, ideata e organizzata dal Polo Museale della Basilicata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, e promossa insieme al Comune di Policoro.

La mostra – che celebra il 50° anniversario della fondazione del Museo della Siritide – ruota attorno a un prestito straordinario: le Tavole di Eraclea, ritrovate nel 1732 nei pressi del fiume Cavone e conservate al MANN, considerate tra i più importanti documenti epigrafici della Magna Grecia.

Una visita breve ma senza dubbio piacevole, che conferma l’interesse delle bellezze storiche contenute nella nostra terra.