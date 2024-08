Al Comune di Matera nuova Giunta Bennardi: ecco gli assessori e le deleghe assegnate

Il sindaco Domenico Bennardi, dopo un percorso di confronto con la propria coalizione, ha deciso di azzerare e ricomporre la Giunta comunale passando da una verifica del lavoro fatto, con l’obiettivo di rilanciare l’attività amministrativa sempre in coerenza con le linee programmatiche condivise quattro anni fa.

Il nuovo esecutivo è composto da otto assessori, uno in meno del precedente, con alcune riconferme, nuovi innesti e alcune deleghe che per il momento resteranno in mano al sindaco.

Rimane compatto e riconfermato il gruppo dei tre assessori 5 Stelle:

Antonio Materdomini (urbanistica, politiche dello sport e progetti di finanza; pianificazione urbanistica; governo e gestione del territorio; qualità dell’abitare e politiche abitative; qualità urbana; rigenerazione urbana; borghi, contrade, ed aree extra urbane; edilizia sportiva; manutenzione impiantistica sportiva, eventi e manifestazioni sportive);

Tiziana D’Oppido (cultura, Cinema, Politiche sociali: eventi e attività culturali; pari opportunità e parità di genere; beni e produzioni culturali, archivio dei beni culturali, archivi storici comunali; Unesco; Politiche per le diverse abilità, politiche a tutela dei diritti civili, umani e sociali, della pace, della solidarietà, politiche per l’inclusione e integrazione sociale, l’accoglienza e l’immigrazione, contrasto alla povertà, politiche del terzo settore, gemellaggi istituzionali),

Arcangelo Colella (Bilancio e al Personale: gestione della spesa; Programmazione economica; Politiche finanziarie e tributarie; Bilancio, economato; Reperimento delle risorse; Ragioneria generale; Attuazione delle linee programmatiche), con incarico di vice sindaco confermato a Materdomini.

Il primo cambio è per Gruppo misto-Campo democratico, con la nomina di Giuseppe Falcone (lavori pubblici, programmazione e realizzazione delle opere pubbliche; infrastrutture; manutenzione e decoro urbano; ufficio Sua – stazione unica appaltante; politiche energetiche; illuminazione pubblica e servizi a rete; infrastrutture per l’accessibilità; segnaletica e impiantistica turistica; edilizia scolastica; manutenzione aree ludiche per bambini e anziani).

Per il gruppo Verdi-Socialisti rimangono:

Massimiliano Amenta (ambiente: igiene urbana e sanità pubblica; politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale; impianti cimiteriali; diritti e benessere degli animali; canile; parchi e verde pubblico; osservatorio ambientale; decoro degli spazi urbani; cura delle specie floreali, arboree e della biodiversità; sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; ciclo dei rifiuti; politiche di prevenzione al dissesto idrogeologico),

Angela Mazzone (Patrimonio, Zes, Politiche giovanili, Cis, Scuola e Istruzione, Zone franche urbane, Zone economiche ambientali, Politiche della scuola, dell’Alternanza scuola lavoro),

Marina Bianchi (Mobilità sostenibile, Polizia locale, Innovazione: mobilità urbana, viabilità e traffico; attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; piste ciclabili e velostazioni; politiche di mobilità sostenibile; sanità; politiche a tutela della sanità territoriale; Polizia locale; Polizia ambientale; Polizia tributi; Sicurezza; Protezione civile e Coc; Innovazione tecnologica; Sistemi informativi; Reti ed elaborazione dati; Smart city) subentra per la quota verde a Giuseppe Digilio.

Infine, è riconfermata Lucia Gaudiano come assessore tecnico (Attività produttive, Sassi, Università, Politiche a sostegno del lavoro, del commercio, dell’agroalimentare, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria, dell’auto imprenditorialità, politiche a sostegno del pane di Matera, dell’enologia materana e dell’olio di Matera, Suap, Politiche per la valorizzazione e collaborazione con l’Università della Basilicata), per portare a termine i progetti amministrativi avviati in questi mesi.

Restano ad interim del sindaco le deleghe a Turismo, Pianificazione strategica; Anagrafe e Servizi civici, Ctemt – Casa delle Tecnologie Emergenti Matera; anticorruzione amministrativa; Contenzioso e ufficio legale.

Il sindaco sarà coadiuvato da una delega consiliare nella pianificazione strategica turistica e nelle relazioni con gli operatori turistici della città.