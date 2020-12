AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 23 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 26.12.2020.

Report dati processati in data 25 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 151

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 25

Tamponi negativi: 126

RICOVERATI N. 96

DECEDUTI N. 1, non residente.

23 positivi residenti:

1 Corleto Perticara

5 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

1 Paterno

6 Pescopagano

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 San Chirico Raparo

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Savoia di Lucania (domiciliato ad Acerenza)

1 Venosa

2 non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Corleto Perticara

1 Melfi

19 guariti residenti in Regione Basilicata:

2 Anzi

9 Calvello

2 Laurenzana

1 Oliveto Lucano

4 Policoro

1 Potenza

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata: 1 Calabria (domiciliato a Policoro).

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.780

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.684

DECEDUTI RESIDENTI N. 235

GUARITI RESIDENTI N. 4.139

NOTE: il decesso comunicato in data odierna non rientra nel computo dei deceduti totali della Regione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)