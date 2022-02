Aereo ultraleggero precipita in Basilicata: aperta un’inchiesta! Ecco le ultime notizie

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (L’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano) fa sapere, in una nota:

“Aperta un’inchiesta di sicurezza dall’ANSV a seguito dell’incidente, occorso ieri 16 febbraio, nei pressi dell’aviosuperficie di Grumento Nova (PZ), all’aeromobile CAP 231 marche di identificazione D-EFYS.

Il pilota riportava lesioni, mentre il velivolo è distrutto.

Un investigatore ANSV si sta recando sul luogo dell’evento“.

