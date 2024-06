Addio alla psicologa Vera Slepoj: a lei nel 2021 il Premio Rabatana della città di Tursi

È morta la notte scorsa a Padova la psicologa Vera Slepoj.

Così annuncia tristemente la città di Tursi:

“Aveva 70 anni.

Vera Slepoj, a quanto si apprende, è stata colta da un malore nella sua casa nel capoluogo euganeo, per il quale purtroppo nulla hanno potuto I soccorsi.

Nei primi anni Ottanta ha pubblicato il primo libro, “Capire i sentimenti”.

La dimensione affettiva dell’essere umano era la sfera di cui la nota psicologa si è sempre occupata, scrivendo diversi libri e partecipando spesso a trasmissioni televisive.

Insignita di numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, a Vera Slepoj nel 2021 era stato conferito anche il Premio Rabatana nella nostra città da cui rimase colpita in maniera positiva per il calore umano e per la bellezza storica, artistica e culturale.

Una perdita immane e prematura che lascia sgomenti.

Alla famiglia il cordoglio del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città di Tursi”.