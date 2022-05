Addio al re dei paparazzi americani Galella: “un lucano insigne innamorato della Basilicata”. Ecco le parole di Bardi

“È stato un grande testimone del suo tempo, un uomo che attraverso l’arte della fotografia, a partire dagli anni sessanta, ha saputo raccontare l’America cogliendo gli aspetti più vivi e originali dei protagonisti dello star system e della vita pubblica di quel Paese.

Un uomo che non ha mai dimenticato le sue origini italiane e che nella sua lunghissima carriera ha saputo innovare profondamente il racconto della realtà attraverso le immagini, portando nella fotografia anche la schiettezza, la forza e il carattere dei suoi avi lucani.

Ron Galella era un ‘lucano insigne’, come giustamente fu attestato dal premio che il Consiglio regionale intese assegnargli nel 2010, ed era felice di aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Muro Lucano, il paese dal quale suo padre partì per l’America, come tanti altri lucani, negli anni della grande emigrazione.

Il suo legame con la Basilicata è testimoniato anche dalle immagini che ha donato al Consiglio regionale, un pezzo di storia della fotografia, dove i personaggi del mondo del cinema, e fra essi le più famose icone dello stile italiano, venivano quasi sempre presi di sorpresa, e i loro sguardi risultavano più veri agli occhi del grande pubblico.

Un grande cronista, innamorato della Basilicata, che la nostra comunità regionale non potrà dimenticare”.

Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ricorda Ron Galella, il grande fotografo italoamericano morto negli Stati Uniti a 91 anni.

