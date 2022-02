Addio a Monica Vitti, diva del cinema italiano

Il mondo del cinema dice addio a Monica Vitti, l’attrice aveva 90 anni.

La sua caratteristica voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi quarant’anni di carriera, dalle sue interpretazioni drammatiche nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so) che la fecero considerare l’unica “mattatrice” della commedia all’italiana, tenendo ottimamente testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Ha ottenuto numerosi premi, tra cui:

cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali);

tre Nastri d’argento;

dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera);

un Ciak d’oro alla carriera;

un Leone d’oro alla carriera a Venezia;

un Orso d’argento alla Berlinale;

una Concha de Plata a San Sebastián;

una candidatura al premio BAFTA.

A dare la notizia Walter Veltroni:

“Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più.

Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto“.

