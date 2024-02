Ad Irsina un incontro organizzato dal Circolo territoriale FdI con l’intervento di numerose personalità locali. I dettagli

Si è svolto ad Irsina, presso i locali dell’Arenacea, un incontro programmatico organizzato dal Circolo territoriale FdI di Irsina con l’intervento di numerose personalità locali del mondo professionale, imprenditoriale, agricolo e commerciale.

Spiega il Dipartimento Comunicazione Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Irsina:

“Preme sottolineare come l’attività del partito FdI sia svincolata dagli appuntamenti elettorali in quanto è giusto che l’impegno politico sia un continuum e non abbia il carattere della contingenza.

Attraverso un’analisi acuta e profonda, i numerosi partecipanti hanno evidenziato le cause dello stato di difficoltà della nostra cittadina:

il deserto demografico,

gli intoppi burocratici in campo imprenditoriale,

i limiti derivanti dalla presenza del vincolo paesaggistico,

le numerose barriere architettoniche disseminate,

la pericolosissima presenza nell’ambito del territorio comunale di amianto di cui si chiede la repentina rimozione.

Questo è stato il primo di numerosi appuntamenti che seguiranno, di cui le linee strategiche saranno:

1) analisi critica della realtà locale priva di preconcetti;

2) esposizione delle criticità e delle problematiche;

3) individuazione delle possibili soluzioni;

4) armonizzazione con gli altri Enti che condivideranno e supporteranno tale nostra azione politica.

Si è giunti così alla convinzione che solo attraverso un’attenta, lungimirante e pragmatica azione politica si potrà superare lo stato di disagio in cui versa la nostra Città.

Si guarda con ottimismo: la situazione è difficile, ma non impossibile da risolvere tenendo presente il valore strategico e territoriale di Irsina che le ha permesso di vivere ininterrottamente dal Neolitico ad oggi”.