Ad Aliano la mostra di quadri di Domenico Conforte “Amore e Natura, omaggio a Carlo Levi”. I dettagli

Si apre domani mattina ad Aliano (Matera) nel palazzo Scardaccione, in via Sole la mostra di quadri di Domenico Conforte “ Amore e Natura, omaggio a Carlo Levi.” che è stata ospitata con grande successo dal 2 agosto a ieri a Matera nel Palazzo dell’Annunziata.

Domenico Conforte è nato a Ruoti (Potenza) e ha trascorso al sua infanzia nelle campagne della frazione di Pietrascritta.

Le origini contadine, la vita giovanile trascorsa fra i pastori e i boschi della Lucania determinano in Conforte una passione per la terra e la natura che rimane viva e si arricchisce fra le colline e i boschi del paesaggio toscano,dove vive e insegna, divenendo una delle sue fonti ispiratrici.

È lo stesso Conforte a presentare le sue opere con le parole della sua tesi di laurea su Paul Klee:

“Ho dedicato la mostra di Aliano a Carlo Levi perché nelle sue opere ha saputo raccontare il mondo contadino ad Aliano negli anni trenta.

E per me il rapporto fra uomo e natura è fondamentale.

L’uomo è nella natura, ne fa parte integrante e cerca di scoprire i misteriosi processi di vita, di nascita, crescita…fino al mistero finale della morte.

L’artista è come un “tronco” che riceve dalle radici la linfa vitale.

Le radici sono il mondo dell’esperienza, mentre la chioma dell’albero è l’opera d’arte.

Essa non rassomiglia alle radici, proprio come un quadro non rassomiglia affatto alla natura.

Ma come la chioma non potrebbe esistere senza le radici così un legame vitale unisce la natura all’arte attraverso la mediazione dell’artista.

Nelle opere di Carlo Levi si vive la capacità dei contadini di Aliano di accogliere “uno straniero” che con umiltà e profonda gratitudine rispetta e ama la cultura che impara a conoscere”.

La mostra apre domani 19 agosto alle 11:00 e rimane aperta fino al 22 agosto tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)