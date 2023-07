Ad Accettura uno spazio al servizio della comunità che conterrà circa 100 persone. Ecco i dettagli

“Un’iniziativa importante perchè porta a compimento un lungo percorso per realizzare uno spazio molto interessante al servizio della comunità di Accettura e del suo territorio circostante.

Uno spazio vitale inserito in una rete di contenitori per così dire intelligenti che si possono avvalere di nuove tecnologie per dialogare tra di loro e da connettere al sistema museale diffuso della Regione“.

Lo ha detto l’assessore regionale Cosimo Latronico, intervenuto ad Accettura all’inaugurazione del nuovo auditorium che conterrà circa 100 persone.

Ha concluso Latronico:

“Accettura è un centro importante del Materano, simbolo dei paesi lucani che mantengono un legame saldo con migliaia di lucani sparsi in Italia ed in Europa.

Anche attraverso il culto di San Giuliano e del Maggio, tradizioni molto vive nella comunità.

Il rapporto tra i lucani ed i paesi di origine è una linfa vitale che va alimenta intensificando rapporti e collaborazioni che possono scenari di sviluppo”.a

