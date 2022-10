Abitazione va a fuoco in Basilicata! Ecco le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 08.55 circa, sono intervenuti per incendio abitazione in via Virgallita a Senise (Pz).

Una abitazione nel centro abitato del paese è stata letteralmente avvolta dalle fiamme, sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco con autobotte ed autoscala, nessuna persona coinvolta.

Il personale intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del fabbricato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, tre fuoristrada, un’autobotte ed un’autoscala per un totale di diciassette unità.

Sono in corso accertamenti per individuarne le cause.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile e 118.

