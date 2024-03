A Tursi tornano i tradizionali Falò di San Giuseppe! Queste le regole da rispettare

A Tursi c’è grande attesa per il Falò di San Giuseppe.

Fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Come da tradizione, si accenderanno i Falò in onore di San Giuseppe.

Il falò’ di San Giuseppe rientra tra le tradizioni più antiche della nostra comunità e di molte zone d’Italia.

In virtù della nota della Prefettura inviata ai Sindaci, è prevista per i cittadini e le associazioni che intendono rispettare questa tradizione, predisporre una formale richiesta al Sindaco ed attenersi ai punti di seguito descritti per trascorrere una serata in tranquillità e allegria in segno di devozione al Papà dei Papà”.

Qui i dettagli.