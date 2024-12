A Serena di Matera una menzione speciale per il Premio di medicina intitolato alla memoria del professor Potito Petrone. Complimenti

È Rosangela Santomauro, 27 anni di Potenza, la vincitrice della trentaquattresima edizione del Premio di medicina intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, organizzato dalla Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola.

Ieri al “Giubileo maison” a Rifreddo di Pignola, la consegna del riconoscimento, dopo un’attenta valutazione affidata ad un’apposita commissione scientifica, presieduta da Marcantonio Paciello, per anni neurologo all’ospedale “San Carlo” di Potenza Santomauro, laureatasi in Medicina e Chirurgia all’Università Campus Bio-Medico di Roma a giugno 2023, e attualmente al secondo anno di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” , ha presentato una tesi dal titolo “Cure palliative pediatriche: studio sulla conoscenza di un diritto del bambino” .

Nel corso della cerimonia, condotta dalla giornalista Grazia Napoli, consegnate anche tre menzioni.

La prima è andata alla tesi prodotta da Serena Limite 26 anni di Matera, laureatasi alla “Cattolica” di Roma, l’altra alla tesi redatta da Rosanna Colucci, 27 anni di Accettura, laureatasi a Bari e l’altra ancora a quella di Giuseppe Cerverizzo, 27 anni di Potenza, laureatosi a Siena.

La serata si è aperta con i saluti del sindaco di Pignola, Antonio De Luca, del consigliere della Pro loco, Franco Caiazza, e del presidente Unpli Basilicata, Vito Sabia. Momento clou della manifestazione, il dibattito sul tema “Sanità in Basilicata: pensarne il futuro.

Sinergie tra esperienze e istituzioni per rafforzare il sistema sanitario regionale” a cui hanno preso parte Angelo Di Nota, oncologo presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza, Sergio Caparrotti, responsabile del Dipartimento cardiochirurgia del “Mater Dei Hospital” di Bari, Rocco Paternò, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Potenza e Vito Summa della Direzione generale Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, in rappresentanza dell’assessore Cosimo Latronico.

Ha spiegato la presidente della Pro Loco Circolo culturale ‘Il Portale’ di Pignola, Loredana Albano:

“La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza molteplici fragilità del sistema sanitario lucano, in particolare la grave carenza di personale medico questo problema si intreccia con un paradosso doloroso: molti giovani medici lucani, costretti a studiare fuori regione, trovano opportunità di lavoro lontano dalla Basilicata, senza essere incentivati a tornare nella propria terra.

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per affrontate tutta una serie di questioni legate al servizio sanitario regionale.

Si è parlato di sanità in chiave propositiva perché il momento che viviamo è complesso e occorrono decisioni condivise e determinanti per invertire la rotta”.

La cerimonia è stata introdotta e conclusa dagli intermezzi musicali del “Disguido duo” composto da Francesco Laus e Donato Telesca.

Ecco le foto della premiazione.