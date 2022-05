A Senigallia assessore regionale Galella in rappresentanza della Basilicata: “dobbiamo essere protagonisti e non spettatori”! I dettagli

Ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Galella, che oggi si trova a Senigallia per rappresentare la Basilicata nel meeting nazionale della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e per sensibilizzare il Governo sulle emergenze del sistema delle imprese lucano:

“In una fase storica complessa e difficilissima, ricca di grandi opportunità ma anche di grandissimi problemi, come quello del costo dell’energia, confrontarsi con le altre Regioni italiane, con le università, con imprenditori leader di settore e con il ministro e la visione del Governo, ha rappresentato una occasione unica per poter bruciare le tappe che devono permettere alla Basilicata di essere protagonista dei processi e non spettatrice.

Decine di spunti, di best practice e di contatti utili a muovere i processi della Basilicata il più possibile in sintonia con il resto del Paese.

La Conferenza delle Regioni rappresenta la più grande opportunità per sposare le differenze territoriali con le possibilità mondiali.

La Basilicata ha tanto da fare e poter contare sulla collaborazione di Regioni all’avanguardia mondiale rappresenta una opportunità da non perdere”.

All’incontro partecipa il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)