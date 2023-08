A Rotondella si gioca e si balla sotto il cielo stellato! Ecco la bella iniziativa

Sensibilizzare giocando e ballando, sotto il cielo stellato che illumina le notti del balcone sullo Jonio.

È il sunto di quello che attenderà i visitatori domani, Mercoledì 9 Agosto, a Rotondella, in una serata organizzata dall’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS”, dal titolo “Il benessere sotto le stelle. Salute e cura tra scienza e cultura”.

Nell’ambito della serata, verrà presentato il “Gioco Goose! Il gioco dell’oca – Steam education”, il progetto creativo ed educativo, ideato da Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, per il contrasto degli stereotipi nelle materie STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) e la valorizzazione delle professioni scientifiche.

Un moderno gioco dell’oca in cui, Mercoledì 9, grandi e piccini si cimenteranno con quiz divertenti sulla prevenzione, i corretti stili vita e un sano regime alimentare.

Dopo un immancabile appuntamento con alcuni medici professionisti del polo oncologico lucano IRCCS CROB che quotidianamente si occupano di neoplasie e che focalizzeranno l’attenzione sulla prevenzione e e l’importanza della diagnosi precoce, la serata sarà infine animata dalla coinvolgente Swing Band “Spaghetti Brothers”.

Spiega la presidente della OdV lucana, Rosa Gentile:

“Abbiamo immaginato questa serata nel momento in cui l’associazione AGATA si cimenta con una raccolta fondi impegnativa, per dotarsi di un nuovo pulmino con il quale accompagnare i malati di cancro ad effettuare la chemioterapia.

Un mezzo di trasporto che garantisca a tutti i pazienti di viaggiare al massimo del comfort e della sicurezza.

E quale modo migliore per raccogliere fondi di una serata di mezza estate in cui sensibilizzare e informare, giocando e ballando?“.

“Per questo evento ringrazio di cuore i medici che si sono messi in gioco, oltre alla ProLoco e al Comune di Rotondella e a tutte le istituzioni che hanno patrocinato l’evento. Un grazie speciale alla grande sensibilità della Cosmet Group, di Mary Spa e della CIA Agricoltori.

Infine, voglio rivolgere il mio personale ringraziamento, insieme a quello dell’intera associazione, alle volontarie e ai volontari che si spendono ogni giorno per i malati di cancro e per Agata e che, anche per la buona riuscita di questa manifestazione, hanno dato il massimo”.

E allora: tutti pronti a giocare e ballare con Agata?

Perché, in fondo, il cancro si combatte anche un pizzico di buonumore!

Appuntamento in piazza della Repubblica a Rotondella, Mercoledì 9 Agosto, a partire dalle ore 19:00.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)