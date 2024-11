A Policoro questi studenti puliscono la spiaggia. Ecco le foto

Una straordinaria giornata dedicata alla sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale si è svolta ieri sulla spiaggia di Policoro, dove gli studenti delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Nova Siri-Tursi “L.C. Settembrini”, plesso di Valsinni, hanno partecipato attivamente a un’operazione di pulizia della spiaggia libera.

L’iniziativa ha unito il rispetto per l’ambiente con un tocco di originalità grazie all’uso di una carrozza trainata da Emy, un bellissimo esemplare di cavallo italiano, proveniente dal circolo ippico F.M. EQUESTRIAN, e allestita con bidoncini per la raccolta dei rifiuti.

Questo approccio innovativo ha reso l’attività ancora più coinvolgente per gli studenti, rafforzando al contempo il loro legame con la natura.

L’evento è stato organizzato dalla FARBAS (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata), nell’ambito del progetto Life Sea.Net – cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea e coordinato da Legambiente – e dall’E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata).

Anna Lanza, responsabile per l’EGRIB, da anni impegnata nella promozione della cultura ambientale nelle scuole, ha dichiarato:

“Attraverso queste attività si favorisce la consapevolezza, il pensiero sistemico, critico e creativo, l’impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile, alla luce degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e del principio di giustizia intergenerazionale”.

Oltre alla raccolta dei rifiuti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare i risultati delle loro ricerche, realizzate anche avvalendosi dell’edukit “Amor di Mare”, elaborato da Legambiente nell’ambito del percorso educativo previsto dal progetto europeo Life Sea.Net, che vede tra i partner anche la Regione Basilicata.

La collaborazione tra FARBAS e EGRIB, che da anni realizzano insieme attività di sensibilizzazione ambientale, è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Danny Grano della FARBAS ha commentato:

“La partecipazione entusiasta degli studenti e il loro impegno concreto per la protezione dell’ambiente sono segnali positivi di un futuro più consapevole e sostenibile.

Il coinvolgimento della comunità scolastica è essenziale per educare le nuove generazioni a comportamenti responsabili verso l’ambiente.

Vedere l’entusiasmo e la partecipazione attiva di questi ragazzi è stato davvero incoraggiante, credo che questa giornata abbia rappresentato un importante momento di crescita e consapevolezza per tutti.”

L’originalità dell’attività, che ha visto l’impiego di una carrozza per facilitare la raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia, unitamente ai laboratori e agli approfondimenti tematici tenuti in aula, si inserisce perfettamente nel progetto Life Sea.Net, che punta alla tutela della biodiversità marina attraverso una, migliore gestione dei siti marini della Rete Natura 2000 e a far conoscere il suo importante ruolo ai fini della salvaguardia dell’ecosistema marino e la valorizzazione del territorio.

Questo evento ha contribuito non solo alla pulizia di un’area naturale, ma anche a rafforzare l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni per promuovere percorsi green sempre più virtuosi.

Ecco alcune foto della giornata.