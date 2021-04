A Policoro un gazebo informativo su proposte a parlamentari di Camera e Senato. I dettagli

Fratelli d’ Italia Policoro, Domenica 25 aprile dalle 10:00 alle 12:30 in piazza Eraclea, presenterà con un gazebo informativo le proposte del dipartimento “Pensionati d’ Italia” ai gruppi parlamentari di Camera e Senato:

-Dividere la previdenza dall’ assistenza

-Aumento delle pensioni minime a 1000 euro

-Lasciare invariate le pensioni di reversibilità

-Corsie preferenziali per gli over 65 per le visite specialistiche ed odontoiatriche

-L’anziano come risorsa per la società, protagonista del servizio di volontariato davanti alle scuole elementari e medie inferiori, nei musei, nei giardini pubblici.

-Sviluppo dei centri per gli anziani come importante luogo di aggregazione .

Dichiara Giuseppe Callà, Fdi Policoro:

“In una società che tende a recidere ogni legame con la tradizione, che sacrifica i valori relegando gli anziani alla marginalizzazione, da risorsa a zavorra, che li vede come certificato dall’Istat soli per il 70% del loro tempo attivo in un paese come l’Italia tra i più vecchi e alle prese con il dato drammatico sulla denatalità è con un nuovo approccio e con scelte virtuose che si può rovesciare la tendenza.

Il preziosissimo patrimonio di esperienze, competenze, sacrifici deve essere messo a sistema attraverso un patto che affermi la centralità degli anziani”.

