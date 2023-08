A Policoro migliaia di ballerini e appassionati: tutto pronto per una scoppiettante serata conclusiva. I dettagli

Si avvia alla conclusione la nona edizione del “Policoro in Swing”, festival internazionale di danza e di musica swing, che ha preso il via il 20 agosto e che si concluderà come di consueto domenica con le ultime serate in Piazza Segni.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Vintage Routes” richiama migliaia di curiosi e appassionati da tutto il mondo che trasformano Policoro nella “Harlem del Sud” come è stata definita da una nota rivista internazionale.

Spiega Luigi Pagliuca, vicepresidente di “Vintage Routes”:

“Per una settimana intera Policoro viene avvolta dalla magia dello swing, coinvolgendo cittadini e turisti in un’esperienza unica di musica, danza e divertimento.

Le ultime serate promettono di essere il culmine di questa incredibile settimana.

Piazza Segni, cuore pulsante della città, si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto per spettacoli coinvolgenti e performance straordinarie”.

Come ogni anno il circolo nautico “Aquarius” in località Torremozza è stato il “Dance Camp” del festival, dove si sono svolti tutti i pomeriggi i workshop che coprono i più importanti balli swing dal jazz solo, blues, balboa, lindy hop, shag, boogie woogie, dedicati ai ballerini di tutti i livelli di preparazione. Numerosi anche gli insegnanti di caratura internazionale, pronti a far divertire il pubblico. Ogni serata, infine, si concluderà con feste in spiaggia fino al sorgere del sole in un clima di serena socialità e divertimento.

Quest’anno il programma del “Policoro in Swing” è più ricco che mai.

Tre le serate aperte al pubblico: si è cominciato venerdì sera in Piazza Segni con un’esibizione live dei The Hornsgatan Ramblers feat Jessie Gordon e a seguire il concerto dei The Hornsgatan Ramblers.

Il gran finale domenica con il Rhythm and Blues Party con Martin Burguez & The Sailor Jazz Cafè Band feat Lizzy Bourbon and Jessie Gordoon.

Spiega Francesco Pontrandolfi, presidente dell’associazione culturale Vintage Routes:

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’evento fino ad ora perché il festival “Policoro in Swing” si conferma un’esperienza unica nel suo genere.

Anche quest’anno il territorio è letteralmente “invaso” da migliaia di ballerini e appassionati provenienti da tutte le parti del mondo, venuti a Policoro non solo per ballare, ma anche per godersi il mare e le bellezze della Basilicata.

Diamo appuntamento a tutti in Piazza Segni per queste ultime serate che si preannunciano scoppiettanti e ci prepariamo per l’edizione del decennale che sarà ricca di novità e a dir poco fantastica”.a

