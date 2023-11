A Policoro l’Ultima Foresta Incantata: messa a dimora di ulteriori 200 piante. Ecco il programma

Proseguono come da programma le attività del progetto l’Ultima Foresta Incantata, le stesse, sono finalizzate alla messa a dimora della Farnia all’interno del Bosco Pantano e nell’ambito delle attività di ripristino e recupero di Habitat degradati del Bosco, realizzato con il sostegno della “Fondazione Con il Sud”.

La Provincia di Matera e le associazioni partner del progetto saranno impegnate nelle giornate del 30 novembre e dell’1, 2 e 3 dicembre, con l’obiettivo di messa a dimora di ulteriori 200 piante nelle aree di progetto ed indicate dai ricercatori come idonee.

In queste quattro giornate sarà possibile affiancare come volontari, i ricercatori e gli operatori impegnati nelle attività previste per la preparazione dei siti e definitivo posizionamento delle giovani piante di Farnia.

Inoltre il progetto prevede, in questa sessione invernale, la messa a dimora di circa mille piantine di specie diverse, dalla citata Farnia a Pioppi e Frassini, rigorosamente provenienti da seme raccolto da esemplari selezionati all’interno dell’area della Riserva regionale.

Azioni indispensabili che lasciano ben sperare per il futuro del Bosco Pantano.

A questo proposito, per maggiori informazioni, è possibile contattare L’Oasi WWF di Policoro al fine di contribuire attivamente alla salvaguardia del bosco.

Questo il programma.