A Policoro l’incontro sull’importanza dell’accoglienza: i dettagli

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato celebrata lo scorso 20 Giugno, questa sera a partire dalle ore 19:00 presso la sede Sai di viale Salerno a Policoro, si svolgerà un importante incontro per fare sintesi circa i progetti in essere sui territori di Policoro, Tursi e Colobraro.

Saranno presenti la responsabile dei progetti Carmen Olivieri, i Sindaci delle città di Policoro, Tursi e Colobraro, la Presidente del CRPO Margherita Perretti e il Presidente dell’Anci Basilicata Andrea Bernardo per discutere anche delle progettualità future del MSNA sul nostro territorio.

La serata proseguirà con il racconto “Claudette tra passaggi ed accoglienza” a cura di Teresa Lettieri e in conclusione di serata sarà allestito un buffet multietnico curato dai ragazzi del progetto sotto la preziosa e sapiente guida dello chef stellato Federico Valicenti.

Sarà insomma una bella serata di inclusione e scambi che permetterà ancora una volta di mostrare la bellezza dell’accoglienza interrogandoci sul tema delle inclusioni in un mondo dove siamo tutti uguali e mossi da un unico sentimento di solidarietà e amore.a

