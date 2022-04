A Policoro la giornata dedicata allo sport con raccolta fondi per la Pace: ecco l’iniziativa

“Uniti per la pace – insieme per raccogliere fondi a favore delle popolazioni ucraine”.

È il titolo che si darà alla giornata della solidarietà in programma giovedì 7 aprile al Palaercole di Policoro, a partire dalle ore 16:00.

Con il patrocinio del Comune, le società sportive della città si uniranno per promuovere una raccolta fondi da devolvere in beneficienza in favore delle popolazioni ucraine duramente colpite dalla guerra.

Dichiarano il sindaco Enrico Mascia e l’assessore al ramo, Maria Teresa Prestera:

“Amanti di calcio, tennis, pallavolo, equitazione, tutta la popolazione policorese e non sono invitati a prender parte ad una vera e propria gara di solidarietà, in cui la sana competizione sportiva scenderà in campo per promuovere la cultura del dono.

Policoro, da sempre città accogliente, saprà rispondere positivamente alla raccolta fondi, con offerta libera, da devolvere al popolo ucraino”.

