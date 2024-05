A Policoro la carovana delle prevenzione con mammografie, approfondimenti ginecologici, ecografie e visite dal nutrizionista. I dettagli

32 mammografie, 13 approfondimenti ginecologici, 5 ecografie e 12 visite dal nutrizionista: è un bilancio più che positivo quello che ha caratterizzato la giornata odierna a Policoro della carovana delle prevenzione di Susan G. Komen Italia.

L’Associazione, impegnata da sempre nella sensibilizzazione per la lotta ai tumori del seno, è presente in questi giorni in Basilicata per un tour di screening e controlli per la cura della persona.

Attraverso il prezioso supporto dei medici volontari dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, Ospedale San. Carlo di Potenza, ASM, ASP, IRCS-CROB di Rionero e medici liberi professionisti, grazie all’aiuto proficuo dell’Associazione Cittadinanza Attiva che si è occupata di prendere le prenotazioni, nella città d’Ercole si è svolto un importante lavoro di rete e di collaborazione.

Ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi:

“Non potevamo che accogliere positivamente la proposta di KOMEN Italia di fare tappa, con la sua carovana, nella nostra città.

Bisogna saper diffondere il più possibile la cultura della prevenzione in tutte le sue forme.

E quella di Komen Italia è una importante missione che porta visite, consigli e consulti sul nostro territorio che, sono certa, la nostra città apprezzerà. La risposta della comunità è stata importante, segno tangibile di una crescente attenzione verso la prevenzione”.