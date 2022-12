Iniziano le festività anche a Policoro!

Ecco cosa annuncia l’amministrazione ai cittadini:

“Con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Eraclea in una serata di festa inizia il Natale per la nostra Comunità.

Vi aspettiamo in Piazza Eraclea oggi alle 19:30″.

(In copertina: foto d’archivio).

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)