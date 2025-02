A Policoro giornata dal grande valore sociale con dimostrazioni di primo soccorso. L’iniziativa pensata per questi studenti

Questa mattina presso il plesso scolastico dell’Istituto professionale “Pitagora” di Policoro (Mt) si é tenuta una lezione di “Primo soccorso” rivolto alle 2° e 5° classi.

Fanno sapere gli organizzatori:

“È fondamentale prestare soccorso in tempi brevi ed in vari scenari come nell’Ambito domestico o scolastico.

Sono stati trattati numerosi argomenti atti a far crescere la cultura del soccorso.

Si sono alternati come docenti il Dr. Azzato ed il Dr. Vallicenti.

Auspichiamo una capillare formazione su tutti i licei di ogni ordine e grado”.