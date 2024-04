Una nuova intitolazione domani.

Spiega l’amministrazione del comune di Policoro:

“Domani, Domenica 14 Aprile, alle ore 11:30 ci sarà la cerimonia di Intitolazione Parco del Donatore, situazione in Via Lido angolo Via Itaca.

Sarà presente il Presidente Regionale Aido, Don Salvatore De Pizzo e le autorità istituzionali locali”.