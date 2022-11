A Policoro atleti provenienti da tutta Italia per il Gran Prix Lucania di Judo. Ecco i dettagli

La FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) organizza il Gran Prix Lucania di Judo categoria Cadetti (U18) e Junior (U21).

La manifestazione si terrà presso il Palaercole di Policoro (MT), il 12-13 Novembre 2022.

Come sottolinea il Vicepresidente del Comitato Regionale, Raffaele Lopardo:

“L’evento rappresenterà, per La Basilicata, un appuntamento sportivo di rilievo nazionale in quanto, tale manifestazione, è inquadrata in una serie di gare utili a selezionare gli atleti della Nazionale Italiana di Judo che dovrà disputare i prossimi campionati europei e del mondo.

Le preiscrizioni alla gara hanno fatto già registrare circa 600 prenotazioni di atleti provenienti da tutta Italia; ad essi si affiancheranno i tecnici e gli accompagnatori e, considerando che il Gran Prix sarà visibile in diretta streaming (in generale si registrano migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo), la nostra regione avrà certamente, grazie a questo evento, una risonanza importante da un punto di vista della promozione e della valorizzazione del territorio“.

