A Pisticci “Vale la pena lavorare”: ecco il progetto

Nell’ambito del progetto “Vale la pena lavorare 2019” – Linee di Intervento per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria della Regione Basilicata”, il Comune di Pisticci ha avuto il piacere di accogliere in maniera sperimentale un tirocinante proveniente dalla struttura della R.E.M.S. di Tinchi che per tre mesi ha affiancato il personale degli uffici dei servizi sociali e scolastici, avendo come tutor la dr.ssa Carmen Centola e il dr. Rocco Melissa.

M.S. ha avuto la possibilità di migliorare le competenze professionali e personali, mettendosi in gioco e sperimentando nuovamente la possibilità di rendersi utile e interagire col pubblico.

Il sindaco Domenico Albano e l’assessore Dolores Troiano esprimono il loro ringraziamento per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti in termini di apprendimento e capacità di superare i propri limiti.

Il tirocinante è stato salutato con affetto da tutto il personale dell’Ente che ha avuto modo di apprezzare in questi mesi la sua storia e le qualità umane.a

