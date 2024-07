A Pisticci torna l’appuntamento con il Teatro dei Calanchi. Il programma

Tutti pronto per la IX edizione del Teatro dei Calanchi, il festival teatrale che si svolge nel suggestivo palcoscenico dei calanchi di Pisticci.

La kermesse si svolgerà ogni fine settimana del mese di agosto, per un totale di quattordici date durante le quali andrà in scena la rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, riadattamento scenico dell’omonimo testo erasmiano, per la regia di Daniele Onorati.

L’edizione 2024 avrà luogo ogni finesettimana del mese di agosto, dal 2 al 31.

Ecco il programma

2 / 3 / 4 / AGOSTO

h16.00 CALANCHI XP | escursione

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

9 / 10 / 11/ AGOSTO

h18.00 LA GOLA DELLE MUSE | secret concert

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

16 / 17 / 18 / AGOSTO

h18.00 SENTIRE SENTIERI | percorso a piedi nudi

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

23 / 24 / 25 / AGOSTO

h18.00 IL BATTELLO EBBRO | talk

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

30 / AGOSTO

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

31 / AGOSTO

h21.00 ELOGIO DELLA FOLLIA | teatro

Di seguito la locandina con i dettagli.