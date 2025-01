A Pisticci Raffaele Pinto presenta le storie, mai banali, di uomini, donne e bambini. I dettagli dell’evento

Venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pisticci (MT) verrà presentato l’ultimo libro di Raffaele Pinto dal titolo ‘L’ipotesi di Riemann ed altri racconti’ – Ed. Il Palazzaccio.

In duecento pagine di scrittura piana, scorrevole, ricca di immagini ed emozioni, Raffaele Pinto presenta ai suoi affezionati lettori le storie, mai banali, di uomini, donne e bambini che si scoprono meravigliosamente pieni di curiosità, coraggio, desiderio di vita e brama di rischio, quel rischio che, a volte, fa sentire vivi.

Nel libro non manca nulla: c’è il romanzo breve, gustosissimo, con spaccati di vita di paese che valgono per ogni piccola realtà del mondo, dalla Norvegia alla Turchia; c’è il racconto classico, in cui Pinto ha dato già ampia prova in passato delle sue capacità vincendo numerosi premi; e c’è anche un delizioso e delicato monologo finale sulla violenza di genere, in attesa di essere messo in scena per intero, del quale verranno letti alcuni brani dalla studentessa Giulia Iannuzziello.

Parleranno di Raffaele Pinto e del suo libro le sorelle Dolores e Mirella Troiano, già in passato al fianco dell’autore lucano nella presentazione di altri lavori (teatrali) portati un po’ in giro per la provincia di Matera e quella di Potenza.

Modererà Piero Calandriello.

Preziosa la collaborazione del Comune di Pisticci e dell’Associazione Enotria Felix che sarà rappresentata dall’attuale Presidentessa Brigida Quinto e dal fondatore Piero Calandriello.

Non potrà mancare la musica, classica ed immortale, della violinista Maria Teresa Forte del Conservatorio di Matera.

Un’occasione da non perdere per trascorrere una serata ascoltando storie di oggi e di sempre, buona musica e parole di saggezza.

A seguire, la locandina dell’evento.